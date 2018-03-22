Пожилой Краско стал отцом

87-летний народный артист лечит свою молодую жену от комплексов

В вопросе, является ли глубоко пожилой актер Иван Краско отцом младших сыновей, поставлена точка.

Сыр-бор начался из-за трехкомнатной квартиры на Фонтанке, принадлежащей актеру. Он отписал долю в ней своей бывшей жене Наталье Вяль. Это значит, что ее совладельцами однажды станут и его несовершеннолетние дети. Тогда-то действующая жена Наталья Александровна и решила выяснить, а он ли отец? Все-таки на момент их появления на свет ему было уже больше 70 лет.

Она настояла на проведении экспертизы ДНК. Тест показал, что младший сын является его отпрыском. По поводу старшего возникла заминка – на момент проведения исследования он, по словам его матери, находился в лагере. И вот наконец интрига разрешилась. Собственно, интриги и не получилось.

"Вероятность отцовства – 99,9%. Умоляю вас, будьте спокойны", – заявил телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире программы "На самом деле".

По заявлению молодой жены актера его "бывшая" мешает их семейному счастью. Якобы она постоянно звонит и вообще часто проявляется в их жизни. И из-за "всей этой ситуации" отношения с мужем у нее "не очень".

Взял слово и народный артист.

"Я прилагаю все усилия, чтобы Наташа излечилась от всех комплексов и думаю, что процесс этот трудный, медленный. Но он идет. Наташа, у нас все будет в порядке. Ты не переживай", – заявил он, цитирует сайт "Комсомольская правда".

Под занавес он позвал в студию обоих сыновей и назвал их "своим счастьем".