Добронравов перенес инсульт
Сегодня стала известна причина, по которой звезда сериала "сваты"
Федор Добронравов был экстренно госпитализирован неделю назад. Он пережил инсульт.
Актеру стало плохо еще 17 марта. Он жаловался на онемение конечностей и ухудшение речи.
Занемогшего мужчину госпитализировали сначала в одну из подмосковных больниц, а после перевезли в Москву. Там ему и была сделана срочная операция.
В данный момент Добронравов по-прежнему находится в больнице и о выписке пока речь не идет. По данным Telegram-канала "112", жизни артиста ничего не угрожает, но впереди длительный курс восстановительной терапии.
На личной странице актера в Instagram поклонники пишут слова поддержки и желают ему скорейшего выздоровления.
По словам заведующей труппой Московского театра сатиры Брониславы Чунихиной, актер чувствует себя значительно лучше. "Мы надеемся, что уже 1 апреля он будет на сцене играть спектакль, 31 марта его выписывают из больницы", – сказала она.
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