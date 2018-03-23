Собака Успенской задержала на час вылет самолета в Омск
В "Аэрофлоте" рассказали о причине, по которой пассажирам рейса из Омска в Москву пришлось сидеть в салоне перед вылетом дольше положенного. Задержка произошла из-за неподобающего поведения певицы Любови Успенской, которая не пожелала помещать свою собаку в переноску, как того требуют полетные правила.
Согласно рапорту командира воздушного судна (и свидетельским показаниям трех пассажиров), задержка рейса SU-1762 произошла из-за неадекватного поведения исполнительницы. По их данным, поднимавшаяся на борт Успенская, у которой был билет в бизнес-класс, несла на руках собаку.
Руководствуясь правилами авиаперевозок, бортпроводник попросил пассажирку предъявить посадочный талон и убрать животное в специальную клетку-переноску. В ответ на это Успенская, как следует из рапорта, оттолкнула члена экипажа и предприняла попытку проникнуть в салон самолета.
Видя это, командир воздушного судна принял решение отказать пассажирке в перевозке. Согласно всем инструкциям, пилот составил рапорт, отразив в нем показания свидетелей. В результате остальные пассажиры этого рейса "Аэрофлота" были вынуждены ожидать вылета в самолете лишний час. Сама Успенская вылетела в Омск другим рейсом.
Певица факт конфликтной ситуации признала. Впрочем, она считает, что вела себя корректно с членами экипажа. По ее мнению, нетактичность по отношению к ней допустил именно экипаж борта.
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