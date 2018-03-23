Басков наехал на мировую звезду

Золотой голос России обвинил Оззи Осборна в плагиате

Речь идет о промопостере к туру Баскова "Игра", с которым он сейчас катается по стране. На нем изображен сам певец, который то ли срывает с себя маску, то ли надевает ее. По его утверждению, эта идея "была задумана еще год назад". Он сожалеет, что культовый музыкант решил использовать ее для своего тура без разрешения, сообщает Telegram-канал Super.



В своем обращении Николай не просто называет себя звездой российской эстрады, а даже сравнивает с королем, видимо, забыв, что один у нас уже есть.

Он предложил великому и ужасному Осборну встретиться 2 июня, в день его концерта в Москве. Было бы забавно, если бы они сошлись в песенном баттле. Интересно даже, чей бы хит победил: "Николай, Николай, не смогу разлюбить твой ла-ли-ла-лай" или "Идет черный дождь, загрязняя землю, человечество умирает"?

Сам Оззи Осборн продолжает публиковать в своем Instagram милые архивные фото и даже не подозревает о нависшей над ним угрозе.



Любопытно было бы узнать о его реакции. Хотя пользователи социальной сети уже выдвинули свои версии. "Пошлет его...", "Я просто уверена что Оззи очень пристально следит за музыкальной деятельностью Баскова! Да что там уже, является его ярым фанатом!!!", "Придется ответить что-то, раз уж к нам едет", – предположили они.

Впрочем, некоторые посчитали, что Басков просто ловит хайп.