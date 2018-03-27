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Витаса арестовали за стрельбу на Рублевке

Витас. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Певца привели в суд под конвоем полицейских

На заседании Виталий Грачев полностью признал свою вину. Его приговорили к административному аресту на семь суток, после чего артист был отправлен в СИЗО. 

Витас "устроил стрельбу из охолощенного пистолета, с певца взяты объяснения в отделе полиции", сообщил ранее РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. А был ли артист пьян, он не уточнил.

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До этого стало известно, что прокуратура настаивала на более суровом наказании для любителя пострелять. Она требовала для него до 15 суток административного ареста.

Причем до этого Витаса уже привлекали к наказанию по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Его даже оштрафовали на 500 рублей.

Витас устроил стрельбу во дворе собственного загородного дома в ночь на 22 марта. Он выпустил в воздух 16 патронов.

Услышавшие выстрелы соседи вызвали полицейских и сказали им, что артист был пьян. Стражи порядка изъяли у певца оружие, а его доставили в участок.

Там Витас сказал, что стрелял из стартового пистолета по воронам, а соседи "что-то разнервничались". После оплаты штрафа в 500 руб. его отпустили. А через пару дней полицейские передали дело об административном нарушении в суд, напоминает URA.RU.

Фоторепортаж
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Полина ДОРОЖКИНА
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