Певца привели в суд под конвоем полицейских

На заседании Виталий Грачев полностью признал свою вину. Его приговорили к административному аресту на семь суток, после чего артист был отправлен в СИЗО.

Витас "устроил стрельбу из охолощенного пистолета, с певца взяты объяснения в отделе полиции", сообщил ранее РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. А был ли артист пьян, он не уточнил.

До этого стало известно, что прокуратура настаивала на более суровом наказании для любителя пострелять. Она требовала для него до 15 суток административного ареста.

Причем до этого Витаса уже привлекали к наказанию по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Его даже оштрафовали на 500 рублей.

Витас устроил стрельбу во дворе собственного загородного дома в ночь на 22 марта. Он выпустил в воздух 16 патронов.

Услышавшие выстрелы соседи вызвали полицейских и сказали им, что артист был пьян. Стражи порядка изъяли у певца оружие, а его доставили в участок.

Там Витас сказал, что стрелял из стартового пистолета по воронам, а соседи "что-то разнервничались". После оплаты штрафа в 500 руб. его отпустили. А через пару дней полицейские передали дело об административном нарушении в суд, напоминает URA.RU.