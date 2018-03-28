Арестован напавший на DJ Smash экс-депутат
История с избиением Андрея Ширмана (DJ Smash) получила продолжение. В рамках уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести задержан бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Его подозревают в нанесении музыканту тяжких телесных повреждений. Как следует из экспертизы, удары наносились руками и ногами, что в итоге привело к многочисленным переломам.
Информацию о задержании сообщил адвокат артиста Евгений Васев. По его словам, Телепнев задержан на 48 часов, но, возможно, этот срок будет продлен.
"Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. В интересах следствия более подробная информация не сообщается", – пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент случился 10 февраля в одном из баров Перми. Ширман попал на больничную койку с переломом челюсти и другими травмами. На восстановление у него ушло три недели. Скандал получил огласку после того, как Тимати опубликовал в своем микроблоге фото избитого друга и открыто назвал обидчика.
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