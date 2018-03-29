Варум отказалась от "Зимней вишни"

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Анжелика Варум отказалась исполнять на концертах любимый хит своих поклонников – "Зимнюю вишню".
Артистка убрала эту песню из программы своего выступления в Иркутске 29 марта, сообщил Telegram-канал Super.
"Вишня, вишня, зимняя вишня,
Прекрасных ягод аромат.
Белый снег ложится чуть слышно,
Никто ни в чем не виноват..."
Эти строчки после трагедии в Кемерово звучат по-настоящему пронзительно и трагично.
В кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта произошел страшный пожар. Реальное число жертв, по последним данным, достигло 64 человек. В огне погиб 41 ребенок.
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