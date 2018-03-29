Варум отказалась от "Зимней вишни"

Певица совершила достойный и тактичный поступок

Анжелика Варум отказалась исполнять на концертах любимый хит своих поклонников – "Зимнюю вишню".

Артистка убрала эту песню из программы своего выступления в Иркутске 29 марта, сообщил Telegram-канал Super.

"Вишня, вишня, зимняя вишня,

Прекрасных ягод аромат.

Белый снег ложится чуть слышно,

Никто ни в чем не виноват..."

Эти строчки после трагедии в Кемерово звучат по-настоящему пронзительно и трагично.

В кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта произошел страшный пожар. Реальное число жертв, по последним данным, достигло 64 человек. В огне погиб 41 ребенок.