Евгений Осин опустился до неузнаваемости
Российский певец Евгений Осин, исполнитель легендарной "Плачет девочка в автомате" и других популярых хитов, был госпитализирован в Москве. При этом, по словам музыканта, он нормально чувствует себя.
"Нормально, только чашки нет у меня. Стало плохо, вот и попал (в больницу)", – говорит Осин на видео, опубликованном "РЕН ТВ". В ролике Осин снова и снова повторяет один и тот же вопрос про суп работнице клиники, очевидно, позабыв, что уже задавал его.
Он также добавляет, что только после получения результатов анализов станет ясно, что с ним. В больницу Осин обратился сам. По информации агентства, у Осина диагностированы острая интоксикация и гепатит.
Изданию "СтарХит" Осин сообщил, что в больницу он не ложился: "У меня все хорошо. Я сейчас в кафе, обедаю. Это все сплетни".
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что у Осина – большие проблемы со здоровьем. вызванные его алкоголизмом. Поговаривают, что у Евгения отказывали ноги, из-за больного позвоночника. "Я живу один, с трудом перемещаюсь по квартире. Ощущение, что ползаю по острым ножам", – признавался музыкант.
Осин пытался побороть пагубную страсть к спиртному и летом прошлого года даже съездил в Таиланд – в реабилитационный центр, в котором успешно избавилась от тяги к алкоголю телеведущая Дана Борисова. Однако певец вернулся в Москву, не закончив курс лечения, и вновь начал пьянствовать.
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