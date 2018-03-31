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В Москве до смерти избили актера из "Утомленных солнцем-2"

Евгений Сапаев. Кадр youtube.com
Преступникам не понравился внешний вид мужчины, который ощущал себя женщиной

В 2010 году актер Евгений Сапаев снялся в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2" в роли второго плана. Но известность к нему пришла не поэтому.

Однажды 38-летний актер признался в эфире телевизионного ток-шоу, что не чувствовал себя комфортно в собственном теле и мечтал стать женщиной.

Поскольку денег на легальную операцию по смене пола у него не было, Сапаев решил сделать все сам и с третьей попытки удалил дома ножом половые органы. Начавшееся кровотечение останавливали уже в больнице, поскольку после "операции" актер вынужден был обратиться за медицинской помощью.

После продолжительного лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области.

Односельчане говорят, что мужчина ходил в женской одежде, делал яркий макияж и придумал себе новое имя – Настя. Жил он одиноко – родители умерли, из родственников осталась только бабушка, которая живет в доме престарелых.

"Его не навещали, лишь однажды приехал кто-то из близких, – рассказал житель Великово Алексей Туманов.  – Вывезли все вещи из дома, теперь пустует".

О смерти актера его знакомые узнали не сразу.

"Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким", – рассказала изданию StarHit подруга Сапаева Юлия Бусырева.
Отдел информации
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