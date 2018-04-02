Певцов и Дроздова замахнулись на чужую дочь
Теперь Алена много времени проводит с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Об этом звезды рассказали накануне в эфире телепередачи Марии Шукшиной "В гости по утрам".
"Алена – наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока", – сообщил Певцов.
В актерской среде эта семья считается одной из самых крепких. Дмитрий и Ольга вместе 25 лет и, пройдя через многие испытания, сохранили верность и любовь.
Долгожданного сына Елисея Дроздова смогла подарить Певцову только после 15 лет совместной жизни. А теперь вот оказалось, что у "певчих дроздов", как их называют друзья, есть еще и взрослая приемная дочь, пишет сайт "Комсомольская правда".
Алена была студенткой студии "Певцовътеатр", и артисты очень к ней привязались.
Моряков "Норда" перековывают в украинцев
Российским рыбакам в Незалежной пытаются навязать паспорта с трезубцем
Собчак проиграла обматерившему ее обидчику
Следователи посчитали грубые слова о журналистке приличными
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина