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Певцов и Дроздова замахнулись на чужую дочь

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Кадр youtube.com
Актерам понравилась студентка, и они решили принять ее в семью

Теперь Алена много времени проводит с Ольгой и Дмитрием и часто ездит с ними на отдых. Об этом звезды рассказали накануне в эфире телепередачи Марии Шукшиной "В гости по утрам".

"Алена – наша приемная дочка, очень хорошая девушка. Правда, у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли. Пока", – сообщил Певцов.


В актерской среде эта семья считается одной из самых крепких. Дмитрий и Ольга вместе 25 лет и, пройдя через многие испытания, сохранили верность и любовь.

Долгожданного сына Елисея Дроздова смогла подарить Певцову только после 15 лет совместной жизни. А теперь вот оказалось, что у "певчих дроздов", как их называют друзья, есть еще и взрослая приемная дочь, пишет сайт "Комсомольская правда".  

Алена была студенткой студии "Певцовътеатр", и артисты очень к ней привязались. 

Полина ДОРОЖКИНА
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