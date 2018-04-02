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Гребенщиков ждет особого приглашения в Крым

Борис Гребенщиков. Фото: wikipedia.org
БГ хочет устроить гастрольный тур, куда войдут также Донецк и Луганск

Один из корифеев русского рока Борис Гребенщиков не прочь отправиться на гастроли в Крым, да только не зовут. Впрочем, он охотно выступил бы в Донецке и Луганске. И даже сообщил о намерении обойти запрет на въезд в Незалежную, где, по мнению рок-музыканта, политики ведут себя "как придурки" и с ними не о чем говорить.

По словам лидера "Аквариума", он бывает с концертами на Украине каждый год. "Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться", – цитирует БГ электронная газета "DNI.RU".

Легенда российского рока посетовал, что вот уже 4 года он не получал "ни одного разумного предложения по гастролям" в Крым.

"Сделают – поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", – заявил Гребенщиков.

Не пугает его и то, что после подобных гастролей Киев для него будет навсегда закрыт. Музыкант уверен, что разум в итоге победит.

"А с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас", – приводит фрагмент интервью с музыкантом член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Его приятно удивило заявление Гребенщикова относительно желанного гастрольного тура. "Оказывается он все четыре года ждет, когда его позовут туда, но предложений не поступает, потому что, видимо, думают, что он туда не приедет. Значит, пора звать!", – написал Манукян на своей странице в Facebook, согласившись с БГ по поводу поведения украинских политиков.

Оксана ПОДТУРКИНА
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