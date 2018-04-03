Аронова закатила скандал из-за денег
После второго звонка все зрители уже были на местах и ждали спектакля. Артистов несколько раз звали на сцену аплодисментами, но безуспешно, рассказала Ирина, одна из тех, кто был в зале театра в Сургуте. Потом на сцену вышла Мария Аронова и объявила о задержке по техническим причинам. Она пообещала, что спектакль начнется через 10 –15 минут.
За ней появились актеры "с женщиной какой-то". Они сказали, "что второй звонок был дан без их ведома, и вот эта женщина виновата в том, что задерживается спектакль, а буквально через пару минут постановка началась", – рассказала зрительница "Пятому каналу".
Трое актеров вышли на сцену в Сургуте с жалобами на то, что не получили перед выступлением гонораров. Это были Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако. Они участвовали в постановке "Маленьких комедий" по мотивам произведений А.П. Чехова. Спектакль был задержан на полчаса.
Народная артистка России сказала зрителям, что второй звонок в театре дается только после того, как артисты получат деньги. А некая злоумышленница впустила зрителей в зал и вынуждает ее – "народную артистку, лауреата государственной премии – выходить и лгать, говоря о технических проблемах", добавила Аронова.
Позже артисты объяснили зрителям, почему задерживается спектакль. "Нам не заплатили денег. Надо было себя защищать, и мы попросили помощи у зрителей", – отметила Аронова.
Как только привезли деньги, спектакль начался. Московские артисты признательны зрителям за поддержку и понимание.
Михаил Полицеймако рассказал, что ситуация напомнила ему 1990-е гг., когда подобное случалось постоянно. А сегодня это нонсенс. Компания, пытавшаяся обмануть актеров, – это московские прокатчики, которые просто решили нажиться, сказал артист.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина