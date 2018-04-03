Аронова закатила скандал из-за денег

Народная артистка России с коллегами по цеху объявила забастовку на гастролях

После второго звонка все зрители уже были на местах и ждали спектакля. Артистов несколько раз звали на сцену аплодисментами, но безуспешно, рассказала Ирина, одна из тех, кто был в зале театра в Сургуте. Потом на сцену вышла Мария Аронова и объявила о задержке по техническим причинам. Она пообещала, что спектакль начнется через 10 –15 минут.

За ней появились актеры "с женщиной какой-то". Они сказали, "что второй звонок был дан без их ведома, и вот эта женщина виновата в том, что задерживается спектакль, а буквально через пару минут постановка началась", – рассказала зрительница "Пятому каналу".

Трое актеров вышли на сцену в Сургуте с жалобами на то, что не получили перед выступлением гонораров. Это были Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако. Они участвовали в постановке "Маленьких комедий" по мотивам произведений А.П. Чехова. Спектакль был задержан на полчаса.

Народная артистка России сказала зрителям, что второй звонок в театре дается только после того, как артисты получат деньги. А некая злоумышленница впустила зрителей в зал и вынуждает ее – "народную артистку, лауреата государственной премии – выходить и лгать, говоря о технических проблемах", добавила Аронова.

Позже артисты объяснили зрителям, почему задерживается спектакль. "Нам не заплатили денег. Надо было себя защищать, и мы попросили помощи у зрителей", – отметила Аронова.

Как только привезли деньги, спектакль начался. Московские артисты признательны зрителям за поддержку и понимание.

Михаил Полицеймако рассказал, что ситуация напомнила ему 1990-е гг., когда подобное случалось постоянно. А сегодня это нонсенс. Компания, пытавшаяся обмануть актеров, – это московские прокатчики, которые просто решили нажиться, сказал артист.