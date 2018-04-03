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Нетребко вместе с семьей выгнали из театра

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
Оперная дива попала в нелепую ситуацию

Певица Анна Нетребко не смогла посмотреть детское шоу "Аладдин" в одном из лондонских театров: Анну, ее сына Тьяго и мужа – азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова – выставили из зала буквально за несколько минут до начала спектакля.

Выяснилось, что ушлые дельцы дважды продали билеты на одни и те же места. В результате праздник был испорчен и для Анны, и для ее семьи. "Он (Тьяго) сначала расстроился, и на самом деле это неважно, кто ты... с любым человеком это может случиться... Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни", – рассказала Нетребко на страничке в Instagram.

Звезда искренне поблагодарила всех, кто откликнулся на ее пост и поддержал ее. Подписчики блога оперной дивы оставили немало теплых слов в ее адрес: "Милая, любимая Анна, пусть эта неприятность будет действительно самой большой неприятностью в вашей жизни))) а в остальном, пусть жизнь будет прекрасна и удивительна)))", "Главное, вы спокойно отнеслись к данной ситуации...с пониманием того, что недоразумения случаются в нашей жизни!", "вы оптимисты– это главное!" – написали комментаторы (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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