Оперная дива попала в нелепую ситуацию

Певица Анна Нетребко не смогла посмотреть детское шоу "Аладдин" в одном из лондонских театров: Анну, ее сына Тьяго и мужа – азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова – выставили из зала буквально за несколько минут до начала спектакля.

Выяснилось, что ушлые дельцы дважды продали билеты на одни и те же места. В результате праздник был испорчен и для Анны, и для ее семьи. "Он (Тьяго) сначала расстроился, и на самом деле это неважно, кто ты... с любым человеком это может случиться... Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни", – рассказала Нетребко на страничке в Instagram.

Звезда искренне поблагодарила всех, кто откликнулся на ее пост и поддержал ее. Подписчики блога оперной дивы оставили немало теплых слов в ее адрес: "Милая, любимая Анна, пусть эта неприятность будет действительно самой большой неприятностью в вашей жизни))) а в остальном, пусть жизнь будет прекрасна и удивительна)))", "Главное, вы спокойно отнеслись к данной ситуации...с пониманием того, что недоразумения случаются в нашей жизни!", "вы оптимисты– это главное!" – написали комментаторы (орфография и пунктуация оригинала сохранены).