Нетребко вместе с семьей выгнали из театра
Певица Анна Нетребко не смогла посмотреть детское шоу "Аладдин" в одном из лондонских театров: Анну, ее сына Тьяго и мужа – азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова – выставили из зала буквально за несколько минут до начала спектакля.
Выяснилось, что ушлые дельцы дважды продали билеты на одни и те же места. В результате праздник был испорчен и для Анны, и для ее семьи. "Он (Тьяго) сначала расстроился, и на самом деле это неважно, кто ты... с любым человеком это может случиться... Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни", – рассказала Нетребко на страничке в Instagram.
Звезда искренне поблагодарила всех, кто откликнулся на ее пост и поддержал ее. Подписчики блога оперной дивы оставили немало теплых слов в ее адрес: "Милая, любимая Анна, пусть эта неприятность будет действительно самой большой неприятностью в вашей жизни))) а в остальном, пусть жизнь будет прекрасна и удивительна)))", "Главное, вы спокойно отнеслись к данной ситуации...с пониманием того, что недоразумения случаются в нашей жизни!", "вы оптимисты– это главное!" – написали комментаторы (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Ok, friends! Thank you so much for support.. this kind of overbooking situation unfortunately is common..and it’s pity for kids...there was also another family with double tickets and little girl was crying... just be careful were you buying tickets to avoid this 💩✌️... money was return together with poster of Aladdin 😂
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