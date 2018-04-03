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Самойлову выгнали из музея в Германии

Юлия Самойлова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Оказалось, что российской певице запрещен вход в мир восковых фигур

Для певицы Юлии Самойловой открылись двери "Евровидения", но закрылись – музея Тюссо в Дюссельдорфе. Сотрудники мира восковых фигур не пропустили российскую артистку, объяснив это тем, что ей якобы может угрожать опасность.

Таким образом музейные работники истолковали правила пожарной безопасность: мол, в случае возгорания прикованная к инвалидному креслу Юлия не выберется из здания.

Не помогли уговоры мужа, который убеждал категоричных музейщиков, что готов носить супругу на руках. "Они сказали, что я просто не успею ее вынести", – возмутился муж певицы Алексей. Его слова передает Telegram-канал "Super".

Зато в этом году для Юлии доступ не воспрещен на песенный конкурс "Евровидение-2018". Во втором полуфинале, который состоится 10 мая, она выступит под 6-м номером. Артистка будет защищать честь России в Португалии песней "I Won't Break", презентация которой прошла месяц назад.

Эта композиция – творение Леонида Гуткина, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейна. Они же работали над "Flame Is Burning", которую так и не услышали зрители прошлогоднего "Евровидения".

Вместе с нашей исполнительницей на сцену также выйдут конкурсанты еще 17 стран, в их числе артисты из Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши.

Напомним, в прошлом году европейское песенное шоу прошло в украинской столице, нашу Юлию туда не пустила служба безопасности Незалежной, поскольку певица тремя годами ранее выступала в Крыму. В итоге российское ТВ бойкотировало "Евровидение-2017". На этот раз шоу покажет дебютант – лиссабонская арена Parque das Nacoes.

8 мая пройдет первый полуфинал. Однако внимание российских зрителей будет приковано ко второму, в котором выступит наша исполнительница. Есть все шансы, что с таким же интересом будем наблюдать за финалистами, которые выйдут на сцену 12 мая. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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