Самойлову выгнали из музея в Германии
Для певицы Юлии Самойловой открылись двери "Евровидения", но закрылись – музея Тюссо в Дюссельдорфе. Сотрудники мира восковых фигур не пропустили российскую артистку, объяснив это тем, что ей якобы может угрожать опасность.
Таким образом музейные работники истолковали правила пожарной безопасность: мол, в случае возгорания прикованная к инвалидному креслу Юлия не выберется из здания.
Не помогли уговоры мужа, который убеждал категоричных музейщиков, что готов носить супругу на руках. "Они сказали, что я просто не успею ее вынести", – возмутился муж певицы Алексей. Его слова передает Telegram-канал "Super".
Зато в этом году для Юлии доступ не воспрещен на песенный конкурс "Евровидение-2018". Во втором полуфинале, который состоится 10 мая, она выступит под 6-м номером. Артистка будет защищать честь России в Португалии песней "I Won't Break", презентация которой прошла месяц назад.
Эта композиция – творение Леонида Гуткина, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейна. Они же работали над "Flame Is Burning", которую так и не услышали зрители прошлогоднего "Евровидения".
Вместе с нашей исполнительницей на сцену также выйдут конкурсанты еще 17 стран, в их числе артисты из Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши.
Напомним, в прошлом году европейское песенное шоу прошло в украинской столице, нашу Юлию туда не пустила служба безопасности Незалежной, поскольку певица тремя годами ранее выступала в Крыму. В итоге российское ТВ бойкотировало "Евровидение-2017". На этот раз шоу покажет дебютант – лиссабонская арена Parque das Nacoes.
8 мая пройдет первый полуфинал. Однако внимание российских зрителей будет приковано ко второму, в котором выступит наша исполнительница. Есть все шансы, что с таким же интересом будем наблюдать за финалистами, которые выйдут на сцену 12 мая.
Крым оградили от вражеских налетов
Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией
Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля
Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Пентагон шокировали заявления Трампа
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина