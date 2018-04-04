Эдиту Пьеху увезли в больницу

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Как сообщает агентство "Росбалт", у певицы воспаление легких.
Сама Эдита Станиславовна также пообщалась с журналистами и рассказала о самочувствии.
"Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать", — сообщила она.
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