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Эдиту Пьеху увезли в больницу

Эдита Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Народную артистку СССР госпитализировали в Петербурге

Как сообщает агентство "Росбалт", у певицы воспаление легких.

Сама Эдита Станиславовна также пообщалась с журналистами и рассказала о самочувствии.

"Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать", — сообщила она. 

Виктория БАЛАЯН
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