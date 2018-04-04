Эдиту Пьеху увезли в больницу

Народную артистку СССР госпитализировали в Петербурге

Как сообщает агентство "Росбалт", у певицы воспаление легких.

Сама Эдита Станиславовна также пообщалась с журналистами и рассказала о самочувствии.

"Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать", — сообщила она.