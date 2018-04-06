Волочкову умоляют одеться

Звезда русской сцены настолько отзывчива, что готова поделиться последней рубашкой. Точнее, купальником

Подписчики эпатажной балерины с замиранием сердца продолжают следить за ее приключениями в Таиланде. Танцовщица их ожиданий не обманывает и исправно ведет фоторепортаж с места событий. Здесь есть все: великолепные шпагаты, пальмы, пляж и откровенные позы.

Так, на одном из снимков грациозная балерина стоит в обнимку с подругой. Волочкова была так щедра, что отдала часть своего купальника ей. Широту души танцовщицы оценили пользователи (орфография и пунктуация авторов): "Настенька, ты так умеешь делать кульбиты своего тела,такая пластика,сексуальность! Профессионализм! Твоя доброта неиссякаемая! Открой свое сердечко, впусти свою любовь!", "Настюша,всё здорово.Ты красотка", – восхитились подписчики.

Правда, не все комментарии были позитивными: "Что-то у подружки вашей, Настя, о вас ни слова ни фотки, ни тега... Что же это за подружка? Что же это она боится похвастаться "дружбой" вашей? А Настя? Или любой человек попавшийся на вашем пути, автоматически становиться любовником, лучшим мужчиной ну или подружкой??", "Но с юбочкой Вам было бы интересней)", – отметили другие пользователи.

Не обошлось и без традиционного шпагата. В этот раз очаровательная танцовщица сфотографировалась в спортзале. Снимок неожиданно шокировал фанатов звезды – многие обрушились на нее с критикой и обвинили в пошлости и почему-то пристрастии к алкоголю.

"Настя пора задуматься! ни одного хорошего коментария! твоя пошлость зашкаливает!", "какой уж там спорт, Настенька, токмо боярышник один родимый и остался", "Какой то ужас, такое впечатление, что кроме как садиться на шпагат Анастасия больше, ни на что не способна ,везде ,либо шпагат ,либо голая", – возмутилась публика.

Заключительным аккордом в Instagram роковой соблазнительницы шейхов стала фотография в стиле "женщина с веслом". Поклонники оценили юмор, а также и точеную фигурку балерины, осыпав ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха.



