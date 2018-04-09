Пьеха жить будет

Певица рассказала о самочувствии

Эдита Станиславовна попросила не верить тому, что близкие ее оставили. Артистка с пониманием относится к важным делам родных людей.

"Мне действительно позвонил журналист с телеканала и даже поинтересовался, всего ли мне хватает. Ну, я и попросила его, если ему не будет сложно, по пути захватить для меня упаковку самых простых таблеток, которые продаются в каждой аптеке. А потом я отдала ему деньги. Вот, собственно, и вся история", – рассказала Пьеха сайту "Комсомольская правда".

И покинутой родственниками певица себя не ощущает. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу", – отметила она.

На вопрос о здоровье певица ответила, что пока оно "не идеальное, кашель все не проходит". И пошутила: "Но жить буду".

Ранее стало известно, что народная артистка СССР по-прежнему находится в больнице. Из-за этого ее ближайшие концерты пришлось отменить. А тут еще СМИ сообщили, что Эдиту Станиславовну бросили родственники, а в больнице нет необходимых лекарств и певице пришлось попросить журналистов купить их.