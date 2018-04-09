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В Германии переживают за Самойлову

Ответственный за "Евровидение" в ФРГ высоко оценил номер участницы от России

Томас Шрайбер выразил надежду, что на конкурсе в Лиссабоне не будет политических дискуссий, в отличие от 2017 г., когда в Киеве запретили въезд на Украину российской участнице Юлии Самойловой. Только гарантировать это на 100% нельзя, добавил он.

"Мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", – отметил он. При этом чиновник рассчитывает, что "Евровидение" будет музыкальным, а не политическим конкурсом.

Финал международного песенного конкурса пройдет в столице Португалии 12 мая. Россию на "Евровидении-2018" представит Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" ("Я не сломаюсь"), напоминает "Газета.RU". От Германии на конкурс поедет Михаэль Шульте. 

Полина ДОРОЖКИНА
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