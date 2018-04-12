Буланова рассказала о болезни сына

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И это был уже второй такой случай в нынешнем году. Однако Татьяна успокоила поклонников.
Ничего серьезного не произошло, да и вообще ее и сына уже отпустили домой, рассказала Буланова "Пятому каналу".
По ее словам, 11-летнему Никите всего лишь нужно было удалить застарелую занозу, которую вовремя не вытащили. После того как медики это сделали, никаких причин для беспокойства нет, добавила артистка.
Ранее, в конце января, певицу уже госпитализировали, тоже с сыном. Но тогда Татьяна предпочла не называть причины.
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