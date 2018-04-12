Буланова рассказала о болезни сына

Российские СМИ облетела новость о госпитализации певицы и ее ребенка

И это был уже второй такой случай в нынешнем году. Однако Татьяна успокоила поклонников.

Ничего серьезного не произошло, да и вообще ее и сына уже отпустили домой, рассказала Буланова "Пятому каналу".

По ее словам, 11-летнему Никите всего лишь нужно было удалить застарелую занозу, которую вовремя не вытащили. После того как медики это сделали, никаких причин для беспокойства нет, добавила артистка.

Ранее, в конце января, певицу уже госпитализировали, тоже с сыном. Но тогда Татьяна предпочла не называть причины.