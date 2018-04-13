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Самойлова раскрыла свою цель на "Евровидении"

Российская певица готовится к участию в конкурсе

Конкурсантка от России в международном песенном состязании Юлия Самойлова заявила, что не обращает внимание на конкуренцию.

"Я не смотрю на конкурсантов, я просто пою, делаю свое дело. Самое главное для меня – это просто спеть и показать себя достойной миру", – цитирует ее РИА ФАН.

По ее словам, сейчас во всю идет работа над ее музыкальным номером – уже готовы костюмы и хореографическое сопровождение.  

Напомним, финал "Евровидения-2018" пройдет в Лиссабоне 12 мая.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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