Самойлова раскрыла свою цель на "Евровидении"

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Конкурсантка от России в международном песенном состязании Юлия Самойлова заявила, что не обращает внимание на конкуренцию.
"Я не смотрю на конкурсантов, я просто пою, делаю свое дело. Самое главное для меня – это просто спеть и показать себя достойной миру", – цитирует ее РИА ФАН.
По ее словам, сейчас во всю идет работа над ее музыкальным номером – уже готовы костюмы и хореографическое сопровождение.
Напомним, финал "Евровидения-2018" пройдет в Лиссабоне 12 мая.
Пока с документом разбираются специалисты
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