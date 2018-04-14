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Догилева ужаснула поклонников

Татьяна Догилева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Актриса, которую трудно узнать с первого взгляда, говорит, что у нее все хорошо

Не так давно Догилева провела на киностудии Amedia мастер-класс для подростков, которые мечтают стать артистами. Но попавшие в интернет фотографии с мероприятия многих шокировали.

Некоторые поклонники не узнали любимую актрису, которая, как видно на снимках, сильно набрала вес.

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"Я не узнала Татьяну с первого раза", "Почему она так плохо выглядит?", "Догилева очень сильно изменилась!" – писали взволнованные пользователи, предположившие, что у звезды "Блондинки за углом" появились проблемы со здоровьем.

Издание "СтарХит" связалось с актрисой, чтобы она разъяснила, откуда такие изменения во внешнем виде.

"Да, я поправилась. Ну и что дальше? Сейчас нахожусь в Ижевске, и у меня все хорошо!" – ответила Догилева.

Однажды она уже кардинально меняла внешность – это было после развода с мужем, сценаристом Михаилом Мишиным, с которым Догилева прожила 18 лет. Но тогда причиной изменений стала радикальная пластическая операция.

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