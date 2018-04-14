Догилева ужаснула поклонников
Не так давно Догилева провела на киностудии Amedia мастер-класс для подростков, которые мечтают стать артистами. Но попавшие в интернет фотографии с мероприятия многих шокировали.
Некоторые поклонники не узнали любимую актрису, которая, как видно на снимках, сильно набрала вес.
"Я не узнала Татьяну с первого раза", "Почему она так плохо выглядит?", "Догилева очень сильно изменилась!" – писали взволнованные пользователи, предположившие, что у звезды "Блондинки за углом" появились проблемы со здоровьем.
Издание "СтарХит" связалось с актрисой, чтобы она разъяснила, откуда такие изменения во внешнем виде."Да, я поправилась. Ну и что дальше? Сейчас нахожусь в Ижевске, и у меня все хорошо!" – ответила Догилева.
Однажды она уже кардинально
меняла
внешность – это было после развода с мужем, сценаристом Михаилом Мишиным, с которым Догилева прожила 18 лет. Но тогда причиной изменений стала радикальная пластическая операция.
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