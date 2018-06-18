Кобзон заподозрил у себя страшную болезнь

Народный артист загремел в больницу

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон почувствовал ухудшение здоровья и обратился в онкологический центр.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Отмечается, что артист обратился с жалобами самостоятельно. Врачи предложили ему пройти обследование, на что тот согласился.

Сейчас Кобзон находится в палате хирургии. По словам его жены Нинель, он чувствует себя нормально, однако не стала комментировать информацию о госпитализации супруга.

"Считаю это бестактным… Все по плану, все в порядке", – рассказала Нинель телеканалу "360".

Представитель Кобзона также призвал всех успокоиться, мол, Кобзон действительно нездоров, но не при смерти, передает "Пятый канал". Какие именно проблемы у певца, он не уточнил.



