Кобзон заподозрил у себя страшную болезнь

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Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон почувствовал ухудшение здоровья и обратился в онкологический центр.
Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Отмечается, что артист обратился с жалобами самостоятельно. Врачи предложили ему пройти обследование, на что тот согласился.
Сейчас Кобзон находится в палате хирургии. По словам его жены Нинель, он чувствует себя нормально, однако не стала комментировать информацию о госпитализации супруга.
"Считаю это бестактным… Все по плану, все в порядке", – рассказала Нинель телеканалу "360".
Представитель Кобзона также призвал всех успокоиться, мол, Кобзон действительно нездоров, но не при смерти, передает "Пятый канал". Какие именно проблемы у певца, он не уточнил.
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