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Звезда "Дома-2" поглумилась над российским "колхозом"

Алена Водонаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Водонаева набросилась на продажных "селебов"

Экс-участница реалити-шоу частенько высказывается в соцсетях. Причем пишет, что думает, не стесняясь в выражениях. На сей раз мишенью 35-летней дивы стали коллеги, которые отмалчиваются в сети по поводу острых проблем.

Красотка не довольна их гражданской позицией. В данном посте в Instagram Алена затронула вопрос политики. А товарищей по медийному цеху назвала "колхозниками".

"Вот как уважать коллег – медийных людей, которые вообще никогда не пишут и не возмущаются относительно какого-нибудь дерьма, происходящего в стране. Все молчат", – возмутилась женщина-правдолюб. Ее критика направлена на "селебов" (так Алена окрестила звезд российского шоубиза", которые вместо по-настоящему полезных тестов рекламируют "очки "Шанель" и "Диор" за 5 тысяч рублей и "дизайнерские" сумки за 10".

"Я не буду поддерживать того человека (политика, общественного деятеля), который мне не нравится! Ни за какие деньги! Я не буду отмечать страницы, на которых продают реплики. Пусть их наши "колхозные лохушки" рекламируют", – заявила на своей странице звезда "Дома-2".

Впрочем, ее гневное послание встретили как положительными отзывами и поддержкой, так и негодованием.

"Колхозники – приличные люди. Я, например, из села", – оскорбилась одна из подписчиц Водонаевой.

"Коренная москвичка в 5-м поколении… Может себе позволить называть людей "колхозниками". Или Тюмень – это все-таки не Москва", – язвительно подметила происхождение знаменитости другая.

Однако список комментарий был бы не полным, если бы Алену не сравнили с еще одной популярной участницы реалити-шоу.

"Алёна умница и красавица! В отличие от Бузовой часто публикует посты с просьбой помочь кому-то, высказывает своё мнение о происходящем в стране беспределе", – похвалила Водонаеву поклонница ее опусов.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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