Раскрыты детали убийства известного рэпера

В США застрелили Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion

На 20-летнего певца напали двое вооруженных людей, и один из них выстрелил в артиста из пистолета. Об этом рассказали в полиции округа Броуард во Флориде.

"Подозреваемые сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограбление", – добавили стражи порядка.

Идет расследование. Полицейские ищут очевидцев происшествия.

Сообщение о стрельбе поступило в 15:57 по местному (22:57 по московскому) времени. Пострадавшего доставили в больницу, но он умер, заявили в полиции.

К автомобилю рэпера подбежали неизвестные. По словам свидетелей, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в певца, пишет TMZ.