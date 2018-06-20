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В Питере нашли тело звезды "Бандитского Петербурга"

Юрий Ароян. Кадр из "Улицы разбитых фонарей-1"
Грузинский актер был популярен в России

Юрий Ароян, сыгравший одну из ролей в культовом сериале, обнаружен мертвым в своей двухкомнатной квартире на втором этаже по улице Почтамптской. Об этом сообщил источник.

По его словам, в комнате нашли и оружие. Полицейские проводят расследование.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.  Известно, что умер Ароян накануне.

"19 июня 2018 в Петербурге умер Юра", – сообщается на его странице во "ВКонтакте". 

Причина смерти актера пока не известна. Внешне на его теле признаков насилия не обнаружено.

Как рассказали соседи, в последнее время актер сильно пил. 

Юрий Ароян родился 17 июля 1950 г. в грузинском Ткибули.

В 1970-е гг. стажировался по классу клоунады у учителя знаменитых Карандаша и Юрия Никулина в Московском цирке на Цветном бульваре. 

Там же Юрий Манукович выходил на манеж в некоторых репризах известных советских клоунов  и имел большой успех.

Работал в разных российских театрах, в том числе и в Санкт-Петербурге. Писал киноповести, рассказы и стихи. По пьесе для детей он поставил спектакль и успешно гастролировал по городам России.

Зрители знают его по ролям в фильмах "Мой друг Иван Лапшин", "Господин оформитель", "Тихое следствие". Также актер снимался в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". 

Полина ДОРОЖКИНА
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