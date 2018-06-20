Известный ведущий умер от удара по голове

Подробности гибели молодого шоумена выясняются

Как рассказали накануне его знакомые, тело Андрея Бородина нашли в одном из отелей Колумбии.

Несколько часов назад стилист Сергей Зверев опубликовал на своей личной странице в Instagram фотографию молодого человека в черной рамке. Детали трагедии не привел.

Публикация от 👑 СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ 👑 (@zverevsuperstar) 20 Июн 2018 в 1:50 PDT

Подписчики спросили его: "Кто это?". И потребовали объяснений.

Между тем представитель стилиста уже подтвердила, что Андрей скончался. "Умер от удара по голове в отеле Колумбии, особо ничего не известно", – уточнила Светлана в беседе с корреспондентом StarHit.

По ее словам, "Сергей ранее общался с ним, он помогал иногда в концертах". Но помощница Зверева не знает, что Бородин делал в далекой стране, "вроде как отдыхал".

Тело молодого шоумена еще там, за ним уже выехала мать, сообщила Светлана, ссылаясь на знакомых Андрея.

В последнее время молодой человек находился в тяжелой депрессии, сообщил источник из его окружения. У Бородина были серьезные проблемы с бизнесом, из-за чего он уехал из России в Колумбию, прихватив с собой только рюкзак.

"Какое-то время он переписывался с друзьями, ему предлагали отправить денег на самолет обратно, но он отказывался… Он специально себя загубил. Андрей и песни свои писал, занимался и артистами", – добавил знакомый.

Артисту не было и 25 лет. Родные и коллеги в России узнали о его смерти вчера.

Однако по некоторым данным, Андрей погиб еще в конце весны. Последняя запись в его личном аккаунте появилась в мае этого года. Больше на связь Бородин не выходил.

"Могу сказать точно, он по работе был очень порядочный, добродушный парень. Просто не нашел поддержки в своих компаньонах, не выдержал. Везде его кидали, ему все надоело – он улетел. Давно его нет в живых, никто не знал просто, что человек исчез", – заключил знакомый.