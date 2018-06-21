Меладзе камнем пошел на дно

Певец совершил "свободный полет" с яхты

Но не стоит пугаться. Певец сделал это не в в попытке свести счеты с жизнью. Валерий Меладзе всего лишь в очередной раз покрасовался перед поклонниками.

"Посвящаю свой прыжок моим зрителям!" – пафосно подписал артист видео, на котором он мастерски прыгает с яхты в воду. в воду. И добавил, что с такими же чувствами выходит и на сцену.

И на страницу Валерия сразу хлынул поток комплиментов. "Истинный Ихтиандр! Валера, так держать!", "Офигеть! Я аж рот открыла от увиденного", "Не хватает воздуха, чтобы выразить свое восхищение", "Вау, круто, молодец!", "Супер!" – написали одни.



Другие отметили, что это "тот самый случай, когда с возрастом мужчина становится только краше". А третьи пояснили: "Пловец – это талантливый артист, а море – это зрительская любовь, в которой он "купается". Спасибо, Валерий, за интересную аллегорию. Она вполне справедлива".

"Свободный полет".

Были такие, кто заметил на яхте и брата Валерия – Константина Меладзе. "Сбоку Константин стоит", – твердо заявил solosol29. А еще один поклонник поинтересовался: "Это Константин на яхте волнуется?"

Отозвались на публикацию и знаменитости. Это были Николай Фоменко, Вера Брежнева, Дима Билан и Эмин.

Артист не впервые хвалится собственной отличной физической формой, отмечает EG.RU. В начале этого года он уже публиковал ролик с заплывом в бассейне, который тоже начинался с прыжка в воду.

