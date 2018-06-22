Тимати ответит за безобразие

Открытие нового бизнес-проекта певца обернулось вакханалией

Сутки назад в центре Москвы распахнул двери салон красоты артиста. Из-за этого ближайшие столичные дороги были заблокированы на несколько часов. А сам певец позволил себе лишнее. И теперь артисту грозит арест.

Пока гости певца важно ходили по помещению, осматривали вип-кабинеты, интересовались ценами, а кто-то даже успел воспользоваться услугами заведения, Тимати и Егор Крид устроили нечто.

Они бесновались на крыше автомобиля, исполняя несколько песен, среди слов которых были и нецензурные. Музыка гремела на несколько сотен метров. За два часа на Большой Дмитровке стало яблоку негде упасть: не каждый день можно так просто увидеть артистов на улице.

Поклонники окружили стоящие там автомобили, причем их водители уже и не пытались ехать. Движение на дорогах остановилось

Тимати был доволен тем, как прошел вечер. "Оставьте себе ваши тухлые премии!" – написал он позже в соцсети, имея в виду, что его и без наград любит.

Межу тем за такое поведение артиста могут наказать. Обоим певцам грозят административные штрафы на общую сумму до 26 тыс. руб., а также обязательные работы на срок до 100 часов или арест на срок до пятнадцати суток, рассказал Dni.Ru xлен Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Александр Хаминский.

Кроме нового салона, Тимати владеет лейблом BlackSstar и одноименными сетями магазинов и бургерных, отмечает телеканал "360".



