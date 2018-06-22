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Погибшая участница "Дома-2" встречалась с женатым мужчиной

Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk
Что стало причиной ее трагической смерти, пока неизвестно

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Тарасюк, погибшая в Москве, длительное время страдала алкогольной зависимостью. Возможно, именно она послужила причиной ее разрыва с весьма обеспеченным мужчиной, который и снял ей квартиру в элитной высотке на Минской улице.

Однако поклонник оказался женат, пишет телеграм-канал 112, добавляя, что это вкупе со сложным характером девушки и привело к расставанию, которое Анастасия не смогла пережить.

В то же время официальный сайт программы "Дом-2" сообщает, что Тарасюк уже длительное время страдала депрессией из-за неразделенной любви, однако, не уточняет, кто был объектом чувства.

Также авторы сайта напоминают о том, что у красавицы уже был печальный опыт отношений с мужчиной значительно старше по возрасту. Он настолько ревновал ее, что даже опускался до рукоприкладства.

Что именно произошло, и почему девушка выпала из окна съемной квартиры на 19-м этаже, пока неизвестно. Анастасия получила страшные травмы, которые и привели ее к гибели, отмечает РЕН-ТВ.

Напомним, что Анастасия Тарасюк в 2013 году недолго участвовала в телестройке. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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