Анна Ардова перенесла тяжелую операцию

Кинозвезду экстренно доставили в больницу

Сообщается, что у популярной артистки серьезное заболевание почки. Именно на ней и проводилась экстренная операция.

После хирургического вмешательства Ардова проходит лечение в одной из клиник Москвы, передает "РЕН ТВ".

Другие подробности пока не известны.

Анна Ардова - заслуженная артистка России. Известной актрисе комедийного жанра, обладательнице премии ТЭФИ 48 лет.

На счету кинозвезды множество ролей. Однако славу Анне принесло юмористическое телешоу "Одна за всех", где она сыграла сразу несколько полюбившихся зрителям образов.