Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Волочкова с искусственными волосами растянулась на яхте

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press
Балерина пустилась в плавание в крошечных трусиках

Попытки показать свои прелести завели Анастасию Волочкову на борт яхты, где она снова продемонстрировала свой знаменитый поперечный шпагат.

На этот раз балерина растянулась на перилах корабля в чересчур откровенном купальнике.

По теме

"Ирочка говорит, что так на этой яхте не путешествовал никто… А я-только так". – заверила красотка на своей странице в Instagram, почему-то отметив, что такой способ чрезвычайно "душевный, романтичный и красивый".

При этом она призвала своих поклонников любоваться небом, на фоне которого и сфотографировала все свои достоинства.

Ирочка @arthair_irinakayli говорит, что так на этой яхте не путешествовал никто..🤣💃🏼 А я-только так. Зато так душевно, романтично и красиво! Такое небо красивое!🙏🏻 Растягивайте удовольствие! По жизни.😊Поддерживайте растяжку..😊 Как это делаю я. 👍🏼 А волосы лучшие наращивают в @arthair_irinakayli и они легкие и развиваются на ветру! 🙏🏻 А новая любовь окрыляет!🙏🏻❤️🔥 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best #шпагатволочковой

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Настя также похвасталась нарощенными волосами, радуясь, что ощущает, как они развеваются на ветру.

Артистка предусмотрительно запретила комментировать фотографию, опасаясь как обычно стать предметом насмешек. Но менее чем за час снимок успел набрать почти четыре тысячи лайков.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Аргентинцы взбуновались на ЧМ

Возмущенные спортсмены требуют отставки тренера

В войне США и Китая поражение потерпит Россия

Больше всего достанется рублю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей