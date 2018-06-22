Волочкова с искусственными волосами растянулась на яхте

Балерина пустилась в плавание в крошечных трусиках

Попытки показать свои прелести завели Анастасию Волочкову на борт яхты, где она снова продемонстрировала свой знаменитый поперечный шпагат.

На этот раз балерина растянулась на перилах корабля в чересчур откровенном купальнике.

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"Ирочка говорит, что так на этой яхте не путешествовал никто… А я-только так". – заверила красотка на своей странице в Instagram, почему-то отметив, что такой способ чрезвычайно "душевный, романтичный и красивый".

При этом она призвала своих поклонников любоваться небом, на фоне которого и сфотографировала все свои достоинства.

Настя также похвасталась нарощенными волосами, радуясь, что ощущает, как они развеваются на ветру.

Артистка предусмотрительно запретила комментировать фотографию, опасаясь как обычно стать предметом насмешек. Но менее чем за час снимок успел набрать почти четыре тысячи лайков.