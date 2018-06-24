Родственники ей не верят

Совместное творчество так сблизило Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова, что вокруг и телеведущей и певца начали возникать разные слухи. Да и пара сама рада подливать масла в огонь. В последнем выпуске программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!" они стали главными героями и дали повод для новой порции догадок.

Так, Бузова намекнула, что у них с Филиппом не все так просто. Как никак, есть общее дело, которое сближает.

По теме Певец, композитор Филипп Бедросович Киркоров

"Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…", – кокетливо сказала она.

И когда аудитория настроилась слушать интересные подробности их отношений, внезапно вмешался сам Киркоров. Он оборвал ее предложением "поставить многоточие" и не развивать тему.

Присутствовавшие в студии родственники не поверили в то, что у Филиппа может быть роман с Буровой. Мать экс-телеведущей "Дома-2" Алла Тимофеевна сочла, что за игривыми намеками внучки нет почвы.

"Я считаю что не может быть этого, потому что у них чисто творческие отношения…", – заявила она.

Может, союз Киркорова и Бузовой останется лишь творческим, но вот их родственники могут в самом деле сойтись. Если, конечно, послушаются Филиппа -он предложил бабушке Бузовой "присмотреться" к его отцу Бедросу Филипповичу.