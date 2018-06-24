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Лавров разболтал слабость Ротару

Global Look Press
Директор артистки рассказал о самом интимном - ее райдере

Перед гастролями музыканты составляют для организаторов концерта список вещей, которые те должны предоставить или выполнить. В первую очередь речь идет о необходимом оборудовании, однако наиболее статусные звезды позволяют себе пользоваться своим положением. Например, София Ротару очень любит курицу, поэтому в каждом отеле, куда она поселяется перед выступлением, на столе должна стоять уже приготовленная птица.

По словам ее директора Сергея Лаврова, организаторы должны купить курицу непременно на местном рынке, а не в магазине. И никакой жарки – птицу следует запечь. Поскольку чрезвычайно загруженная певица не всегда успевает принять трапезу, то в силу своей давней привычки берет еду с собой. Иногда доходит до комичного.

"София Михайловна не всегда успевает ее съесть, поэтому забирает остатки с собой. А в следующем городе тура ее "встречает"... еще одна целая курица! Дню к третьему курицей начинает питаться половина коллектива, потому что как человек советской закалки Ротару ничего не выбрасывает", – цитирует Лаврова Starhit.

Кроме курицы Ротару очень любит и куриные яйца, которые также всегда должны быть в номере.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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