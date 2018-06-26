Российский музыкант умер от запаха

Ранее мужчину высадили из самолета в Португалии

Накануне не стало Андрея Сучилина. Об этом сообщила его подруга Лидия Тихонович.

"Ушел из жизни Andrey Suchilin, гитарист, ученик гитарной школы Фриппа, лидер одной из московских арт-роковых групп 80-х "До мажор". Внезапная, нелепая и очень обидная потеря", – поделилась она.

Ранее, в конце мая, российского музыканта сняли в Португалии с авиарейса из-за вызванного инфекцией неприятного запаха. И умер он именно от этой болезни.

Самолет, следовавший из Амстердама в Гран-Канария вынужденно приземлился в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров. Стюарды заперли мужчину в туалете, а после посадки вывели из авиалайнера.

О том, что этим пассажиром был он, сам Сучилин написал в Facebook. Причиной запаха было заболевание, которым он заразился, пояснил музыкант.

Позже у него начался некроз тканей, отметила Тихонович. Вскоре после случившегося в Португалии музыкант оказался в реанимации и впал в кому.

Врачи провели Сучилину несколько операций. Однако остановить некроз они так и не смогли: сердце, легкие и почки мужчины не справлялись.