Российский музыкант умер от запаха

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Накануне не стало Андрея Сучилина. Об этом сообщила его подруга Лидия Тихонович.
"Ушел из жизни Andrey Suchilin, гитарист, ученик гитарной школы Фриппа, лидер одной из московских арт-роковых групп 80-х "До мажор". Внезапная, нелепая и очень обидная потеря", – поделилась она.
Ранее, в конце мая, российского музыканта сняли в Португалии с авиарейса из-за вызванного инфекцией неприятного запаха. И умер он именно от этой болезни.
Самолет, следовавший из Амстердама в Гран-Канария вынужденно приземлился в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров. Стюарды заперли мужчину в туалете, а после посадки вывели из авиалайнера.
О том, что этим пассажиром был он, сам Сучилин написал в Facebook. Причиной запаха было заболевание, которым он заразился, пояснил музыкант.
Позже у него начался некроз тканей, отметила Тихонович. Вскоре после случившегося в Португалии музыкант оказался в реанимации и впал в кому.
Врачи провели Сучилину несколько операций. Однако остановить некроз они так и не смогли: сердце, легкие и почки мужчины не справлялись.
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