У Кобзона нашли тяжелую болезнь

В последнее время здоровье артиста вызывает большие опасения, и неслучайно

О том, как себя чувствует певец и что его ждет, сообщила "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова. Свой рассказ она начала с того, что назвала Кобзона "человеком нереально интересным и с большой буквы", способным со всеми правильно выстроить общение, найти точки соприкосновения и достичь компромисса.

По ее словам, очень жаль, что такое случилось со здоровьем артиста. Он боец и герой, с философским отношением к жизни. То, что происходит, довольно грустно, посетовала ведунья. Однако немного утешила одним прогнозом: Иосиф Давыдович будет бороться.

Судьба жестко поступает с ним, отметила ясновидящая. Но он продолжает жить, будет лечиться и сохранять то, что еще можно, добавила она.

Только полностью восстановиться певцу не удастся, предупредила Марианна. Хотя возможности есть, и семья будет его поддерживать. Всех специалистов, и самых лучших, подключат к лечению артиста.

Ключевую роль в этом сыграют финансовые возможности, отметила таролог. Если бы на его месте оказался кто-то другой, то он бы не остался в живых, заявила Абравитова.

А доход артиста далеко не мал. У эрудированного, талантливого и умного Иосифа Давыдовича много бизнесов, которые дают немалый доход, заявила ясновидящая. Этим долго сможет кормиться вся семью артиста: денег хватит и на праправнуков, заверила она.

"Кобзон заложил достаточно мощный фундамент. Фундамент возможностей, все это вымощено золотым кирпичом. Это все понятно. Но всем этим он владеет и управляет как великолепный коммуникатор абсолютно на разных уровнях", – подчеркнула ведунья.