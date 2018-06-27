Скончался отец Майкла Джексона

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден эликсир молодости
643 новости
Джо Джексон умер в возрасте 89 лет ранним утром 27 июня. О смерти патриарха клана Джексонов сообщил портал TMZ.
В июне он был госпитализирован с четвертой стадией рака, его жена Кэтрин, дети и внуки находились рядом с ним вплоть до его кончины.
Джо Джексон – самый успешный отец-продюсер в мире поп-музыки. Под его чутким руководством поднялись на вершину музыкального Олимпа сначала группа Jackson Five, в которую входили его сыновья, а затем икона поп-музыки Майкл Джексон. Джо пережил сына на 9 лет: Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года, напоминает "Газета.ру".
Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой
Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых