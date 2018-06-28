Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ревнивая фанатка Натали зарезала мужа

Натали. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Пытка песней известной исполнительницы закончилась трагедией

Жительницу Новокузнецка обвиняют в убийстве ее супруга. Она своей вины не признает и говорит, что тот покончил с собой.

В первый раз женщина вышла замуж неудачно: брак распался. Но она нашла другого мужчину и приютила его у себя в квартире, пишет city-n.ru.

Когда они поженились, новокузнечанка стала подавлять супруга. Женщина называла его приживалкой, бомжом и приспособленцем, требовала полного подчинения и всячески унижала.

В один из дней они пили горькую. И жена приказала мужу варить борщ. Он покорно пошел на кухню.

А супруга включила магнитофон и стала слушать песню Натали "О боже, какой мужчина!" на большой громкости, запуская снова и снова.

Когда композиция прозвучала не меньше чем в десятый раз, муж не выдержал. Он вернулся в комнату и попросил выключить музыку. Но жена прогнала его, заявив, что теперь будет пить одна, так как ей самой мало.

А тут еще как на грех раздался телефонный звонок мужчине с работы. У пьяной женщины это вызвало подозрение. Она устроила допрос, кто звонил, зачем, потом отняла мобильник и, приказав супругу отныне ходить с ее телефоном, пообещала, что проверит, кто названивает по вечерам. 

Муж отказался, поясняя, что ему нужны номера из его телефонной книги. А благоверная, воскликнув: "Перепишешь на листочек!", несколько раз ударила его ножом.

От нанесенных ран мужчина скончался до приезда "скорой помощи".


Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Скрипалям платят за молчание

Сергей и Юлия заключили контракт с британской разведкой

Сборную Германии разнесли за позорную игру

Июнь - неудачный месяц для немцев в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей