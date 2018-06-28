Ревнивая фанатка Натали зарезала мужа
Жительницу Новокузнецка обвиняют в убийстве ее супруга. Она своей вины не признает и говорит, что тот покончил с собой.
В первый раз женщина вышла замуж неудачно: брак распался. Но она нашла другого мужчину и приютила его у себя в квартире, пишет city-n.ru.
Когда они поженились, новокузнечанка стала подавлять супруга. Женщина называла его приживалкой, бомжом и приспособленцем, требовала полного подчинения и всячески унижала.
В один из дней они пили горькую. И жена приказала мужу варить борщ. Он покорно пошел на кухню.
А супруга включила магнитофон и стала слушать песню Натали "О боже, какой мужчина!" на большой громкости, запуская снова и снова.
Когда композиция прозвучала не меньше чем в десятый раз, муж не выдержал. Он вернулся в комнату и попросил выключить музыку. Но жена прогнала его, заявив, что теперь будет пить одна, так как ей самой мало.
А тут еще как на грех раздался телефонный звонок мужчине с работы. У пьяной женщины это вызвало подозрение. Она устроила допрос, кто звонил, зачем, потом отняла мобильник и, приказав супругу отныне ходить с ее телефоном, пообещала, что проверит, кто названивает по вечерам.
Муж отказался, поясняя, что ему нужны номера из его телефонной книги. А благоверная, воскликнув: "Перепишешь на листочек!", несколько раз ударила его ножом.
От нанесенных ран мужчина скончался до приезда "скорой помощи".
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