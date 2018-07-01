Якубович разъехался с женой

Легендарный ведущий "Поле чудес" живет один

Леонида Якубовича и его супругу Марину вряд ли можно представить проблемной парой, чьи отношения являются источников скандалов и интриг. Однако у них есть свои подводные камни. Оказывается, они давно живут отдельно друг от друга и редко видятся.

По словам самого телеведущего, Марина живет в их загородном доме, а он – в квартире в Москве. Ему приходится очень много работать, и, естественно, куда проще добираться до Останкино, если живешь ближе к центру столицы.

"Если у меня съемки по два-три дня в Москве, то я остаюсь в городской квартире. Потому что доехать в город можно только один раз, и только туда, а обратно уже никак", – рассказал Якубович своему коллеге Юрию Никифорову в программе "Честное слово".

Впрочем, жить в дорогостоящем особняке Марине одной не приходится – компанию составляет их дочь Варя. Сам глава семейства радует домочадцев своим приездом нечасто, о чем не раз говорили СМИ их соседи. Неизбалованные его появлением родные наверняка с удовольствием бы посмотрели на него хотя бы по телевизору, но вот только Якубович запретил им смотреть передачи с его участием.

"Я непрофессиональный актер, поэтому боюсь повториться в выражении лица. А мои родные не смотрят, потому что я не смотрю", – признался ведущий.

Хотя, скорее всего, это тот случай, когда закон главы семейства абсолютно не работает.