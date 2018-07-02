Известная актриса умерла в Петербурге

Скоропостижно скончалась Ольга Лозовая

Заслуженная артистка РФ Ольга Лозовая ушла из жизни в возрасте 47 лет.



Об этом сообщается в официальной группе актрисы "Вконтакте".

"Друзья. Ольги больше с нами нет. Пока мы сами не готовы в это поверить и слов просто нет... Информация о прощании будет позднее", – говорится в сообщении.

В ее послужном списке участие в более чем 20 спектаклях. Среди них "Моя прекрасная леди", "Донья Жуанита", "Мистер Икс", " О, милый друг!", " Веселая вдова" и " Левша".

Как сообщили в театре, где играла Лозовая, долгое время актриса страдала от болезни. Что за недуг мучил артистку, не уточняется.