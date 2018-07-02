Известная актриса умерла в Петербурге

Здоровье
- Найден неожиданный способ остановить смерть
- Ученые остановили старение
- Зубная паста способствует ожирению
646 новости
Заслуженная артистка РФ Ольга Лозовая ушла из жизни в
возрасте 47 лет.
Об этом сообщается в официальной группе актрисы "Вконтакте".
"Друзья. Ольги больше с нами нет. Пока мы сами не готовы в это поверить и слов просто нет... Информация о прощании будет позднее", – говорится в сообщении.
В ее послужном списке участие в более чем 20 спектаклях. Среди них "Моя прекрасная леди", "Донья Жуанита", "Мистер Икс", " О, милый друг!", " Веселая вдова" и " Левша".
Как сообщили в театре, где играла Лозовая, долгое время актриса страдала от болезни. Что за недуг мучил артистку, не уточняется.
Темпы сокращения резервов России стали рекордными рекордными с декабря 2016 года
СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире