Не стало Надежды Саркисян

Заслуженная артистка Армении умерла в Ереване в возрасте 63 лет – долгое время она страдала от онкологического заболевания.

О смерти артистки сообщил Ереванский государственный колледж культуры – Саркисян возглавляла его с 2003-го по 2017 год. Певица работала в ансамблях Константина Орбеляна и "Серпантин" – там же, где начинала свою карьеру Лариса Долина.

Дочь Надежды, Эмма Беджанян – Эмми – в 2011 году представила Армению на конкурсе "Евровидение", напоминает Sputnik. Армения.