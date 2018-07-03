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Умерла известная советская певица

Надежда Саркисян. Кадр youtube.com
Не стало Надежды Саркисян

Заслуженная артистка Армении умерла в Ереване в возрасте 63 лет – долгое время она страдала от онкологического заболевания.

О смерти артистки сообщил Ереванский государственный колледж культуры – Саркисян возглавляла его с 2003-го по 2017 год. Певица работала в ансамблях Константина Орбеляна и "Серпантин" – там же, где начинала свою карьеру Лариса Долина.

Дочь Надежды, Эмма Беджанян  – Эмми – в 2011 году представила Армению на конкурсе "Евровидение", напоминает Sputnik. Армения.

Валентина МАЙОРОВА
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