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У известного актера отняли жилье с видом на Кремль

Фото: pixabay.com
Квартиру артиста превратили в коммуналку

Родители Дениса Матросова были инженерами. Благодаря стараниям отца семья жила в центре Москвы в престижной квартире. Но ее отобрали, как только Владимира Ивановича не стало. Об этом рассказал сам артист.

"Квартиру на Озерковской, с окнами на Кремль, у нас отобрало государство, и сделали из нее коммуналку. Мы же ведь были прописаны у мамы на квартире", – написал он на одной из посвященных памяти отца страницах в Instagram.

Владимира Ивановича не стало, когда Денису было 11 лет, – он умер из-за ошибки врачей во время операции. Мать осталась с двумя детьми и больше замуж не вышла. Супруг был для нее всем, а после его гибели главными стали сын и дочь.

Семья сохранила библиотеку, которую отец "с таким рвением собирал", жена и дети "не смогли с ней расстаться", отметил Матросов. 

Будущий артист начал работать на телевидении с 17 лет и готовился поступать в театральный вуз. Он часто приходил на могилу к отцу и иногда спрашивал у него совета.

Там же он сказал, что хочет играть только положительных персонажей и "должен нести улыбку и радость, веру, любовь". И его "персонажи были именно такими",  добавил артист.

Матросов часто рассказывает своим сыновьям об их дедушке. С одним из мальчиков он сходил в музей ретроавтомобилей и показал ему раритетный "Запорожец".

Сейчас Денис старается больше внимания уделять детям. Этим летом он думает исполнить одну большую мечту старшего сына Ивана – пойти в настоящий поход.

"Для меня чрезвычайно важно не забывать о том, что всех денег не заработать и семье ты нужен дома, а не в вечной погоне за пополнением семейного бюджета", – подчеркнул Матросо, делясь планами на будущее.

Полина ДОРОЖКИНА
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