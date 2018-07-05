Амбалы в черном жестоко избили актрису

В центре Москвы совершено нападение на сотрудников "Театра.doc"

После спектакля "Взрослые снаружи" артисты решили пройтись по парку "Чистые пруды". Но отдохнуть им не удалось. Этому помешали несколько незнакомых мужчин, сообщила актриса Мария Чупринская.

Происшествие случилось в ночь на 5 июля. "Молодые люди, пять амбалов, мужиков, кто в коже, кто как, и с ними сотрудник полиции, который представился Горячкиным, подошли и стали нас задерживать и кричать, что мы должны с ними проехать в отделение. Мы стали спрашивать, на каком основании, они стали ржать и говорить, что эти амбалы – пять свидетелей, которые будут свидетельствовать против наших преступлений – спиртное или наркотики. Показывают на режиссера Сашу Кудряшова и говорят: ну вот, вы выглядите как наркопотребитель", – рассказала Чупринская.

Сами амбалы в черном назвались сторонниками ЗОЖ, гражданскими активистами, полковником Чингачгуком", – написала актриса в соцсети. По ее словам, один из незнакомцев сказал:: "Ну ты идиотка что ли? Не понимаешь, зачем ты нам нужна?"



Актрису Татьяну Демидову ударили в живот. У режиссера Кудряшова, снимавшего происходящее, отняли телефон и стерли запись, затем девятерых сотрудников театра и их знакомого привезли в ОВД "Басманное". Среди задержанных была и администратор театра Юлия Селина.

Режиссер театра Зарема Заудинова искала потом Демидову, но не смогла ее найти: телефон у той был выключен. На ее вопрос в ОВД ответили: "Вашу Таню" отпустили домой".

В одном из людей в штатском актеры театра узнали сотрудника Центра по противодействию экстремизму Алексея Окопного, отметила Заудинова.

Около часа ночи отпустили всех задержанных актеров. Они будут подавать жалобы на противозаконное задержание.

В последние годы сотрудников "Театра.doc" преследуют несчастья. В мае умерла второй руководитель Елена Гремина. Ранее толпа молодых людей избила актера Абдулу Бекмамадова.