Алику Смехову преследуют несчастья

Личная жизнь дочери знаменитого Атоса разрушилась

Она три раза выходила замуж, но крепких отношений ни с одним из супругов так и не сложилось. Мало кому известные подробности актриса рассказала в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 4 Июл 2018 в 2:42 PDT

Первый брак Алики был очень ранний: ей исполнилось всего 18 лет. Она мечтала о ребенке, но мужа – режиссера Сергея Ливнева – такая перспектива не радовала. И через шесть лет после свадьбы они расстались.

Во второй раз Смехова вышла замуж за резидента рейтинга Forbes Георгия Беджамова. Они поженились, несмотря на яростное сопротивление его семьи. Но "все очень быстро произошло и быстро закончилось".

Сугруг изменял актрисе. И даже ее беременность не улучшила их отношений. А из-за постоянных ссор и нервотрепки Алика потеряла ребенка, после чего подала на развод.

Мечта родить малыша сбылась только в третьем браке – с бизнесменом Николаем. У Смеховой родился первый сын.

"У нас была прекрасная семья, да, на мне было много ответственности. Если бы я ее не приняла, я могу сказать точно: никогда бы не вышла замуж и не родила детей. Я Николаю безумно благодарна", – отметила Смехова.

Но и этот брак продержался недолго. Супруги развелись: муж узнал об измене Алики.

Отношения, из-за которых разрушился ее почти идеальный брак, оказались очень короткими, в это время актрисы родился второй сын.

"Мой шаг, каюсь, грешна. Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно. Я ушла из дома и вернулась, а у меня под сердцем был Макар, мой второй сын", – призналась Смехова.

И она снова осталась одна. Кто был этот таинственный возлюбленный, Алика не говорит до сих пор. Из роддома ее встречали только известный отец Вениамин Смехов, старший сын Артем и племянники.

Актриса решила, что ей "выпала такая странная судьба". При том что она хотела семью – мужа и детей, – все получилось наполовину.

Смехова не сразу согласилась принять участие в передаче. "Лолго отказывалась, потому что, мне кажется, еще рано предаваться воспоминаниям и тем более делать какие-то выводы: у меня, как в песне ”Так же, как все...”, всякое было, но я по натуре оптимист и не люблю жаловаться на жизнь, вообще категорически не принимаю жалобную позицию", – написала она в соцсети.



Алика Смехова – актриса, певица, телеведущая, заслуженная артистка России. Наиболее популярные песни в ее исполнении – "Не перебивай" (в дуэте с Александром Буйновым) и "Чужой поцелуй".

