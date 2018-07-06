Актеру травмировали нос

Шофер автобуса избил в ночь на 6 июля в центре города актера Московского театра юного зрителя Сергея Погосяна. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение о том, что водитель автобуса "Н1" избил пассажира... на остановке общественного транспорта "1-й Бабьегородский переулок". Прибыв на место ЧП, полиция установила личность пострадавшего. Для дальнейшего разбирательства актер и 31-летний сотрудника Мосгортранса были доставлены в дежурную часть отдела полиции по району Якиманка.

В драке Погосяну травмировали нос, но артист заявил, что не нуждается в медицинской помощи. Полиция начала проверку по факту ЧП. Сергей Погосян играет в театре и кино, в том числе, в сериалах "Солдаты", "Мамочки" и других.