СМИ: в Москве задержали известного актера

У популярного каскадера нашли оружие

Александра Иншакова остановили в Центре международной торговли. У него при себе оказался травматический пистолет, носить который во время чемпионата мира по футболу запрещено.

Актера доставили в отделение полиции. Там он сказал, что у него есть разрешение на ношение этого оружия, а о запрете он просто забыл, сообщат РЕН ТВ.

В отношении каскадера составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.12 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему")", уточнил источник ТАСС. Актеру грозит административный штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей

Позже Иншакова отпустили, но пистолет у него отобрали. Сам он отрицает информацию, что его задерживали.

Александр Иншаков – советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, президент Ассоциации каскадеров России. Он стал известным благодаря ролям в фильме "Крестоносец" и сериале "Бригада". Также каскадер выполнял и ставил трюки в фильмах "Тегеран-43", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других.