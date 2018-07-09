Рыбка отдаст бизнесмену полмиллиона
Теперь Рыбка и Лесли должны миллиардеру по 500 тыс. руб. каждый. Такое решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.
Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову в феврале. На сегодняшнем заседании по делу Олега Дерипаски не было, сообщает "Интерфакс".
Суд признал Вашукевич и Кириллова виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера без его ведома. Молодые люди разместили в соцсетях частные фотографии Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, "сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".
Тем временем Вашукевич и Кириллов содержется под арестом в Таиланде, где их подозревают в незаконной трудовой деятельности. Молодые люди проводили секс-тренинги без документов, разрешающих работать в этой стране. В их деле есть и другие эпизоды – об организации секретного сообщества, оказании сексуальных услуг и сговоре.
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