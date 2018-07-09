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Рыбка отдаст бизнесмену полмиллиона

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Олег Дерипаска выиграл иск, поданный к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову

Теперь Рыбка и Лесли должны миллиардеру по 500 тыс. руб. каждый. Такое решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову в феврале. На сегодняшнем заседании по делу Олега Дерипаски не было, сообщает "Интерфакс".

Суд признал Вашукевич и Кириллова виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера без его ведома. Молодые люди разместили в соцсетях частные фотографии Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, "сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".

Тем временем Вашукевич и Кириллов содержется под арестом в Таиланде, где их подозревают в незаконной трудовой деятельности. Молодые люди проводили секс-тренинги без документов, разрешающих работать в этой стране. В их деле есть и другие эпизоды – об организации секретного сообщества, оказании сексуальных услуг и сговоре. 

Полина ДОРОЖКИНА
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