Рыбка отдаст бизнесмену полмиллиона

Олег Дерипаска выиграл иск, поданный к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову

Теперь Рыбка и Лесли должны миллиардеру по 500 тыс. руб. каждый. Такое решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Дерипаска подал иск к Вашукевич и Кириллову в феврале. На сегодняшнем заседании по делу Олега Дерипаски не было, сообщает "Интерфакс".

Суд признал Вашукевич и Кириллова виновными в распространении информации о частной жизни миллиардера без его ведома. Молодые люди разместили в соцсетях частные фотографии Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, "сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".

Тем временем Вашукевич и Кириллов содержется под арестом в Таиланде, где их подозревают в незаконной трудовой деятельности. Молодые люди проводили секс-тренинги без документов, разрешающих работать в этой стране. В их деле есть и другие эпизоды – об организации секретного сообщества, оказании сексуальных услуг и сговоре.