Секрет вечной молодости Ротару разгадали
О красоте певицы Софии Ротару ходят легенды. За десятки лет на сцене, она не только не постарела, но даже стала выглядеть намного лучше. О том, как артистке удается сохранять свою молодость рассказала "Утру" финалистка "Битвы экстрасенсов", ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.
"София Ротару нереальной энергетики человек. Она умеет держать толпу, умеет контролировать своей поток силы в организме. И несмотря даже на то, что она постоянно тратит свои силы и отдает на сцене по максимуму энергии, она умело восстанавливает свой баланс. Эта женщина, можно так сказать, не состарится никогда. Конечно ее внешняя красота это результат ухода за собой, но в целом многое как мы знаем зависит и от души", – поделилась она.
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По словам Кажетты, здоровье у Ротару всегда будет в норме.
"Вижу, что у нее есть и энергия противоположного пола, и не одна. По камням вижу, что около нее 2 мужчины, моложе ее. Хочу отметить, что София Ротару особо не тратит свои нервы понапрасну. Она спокойная и рассудительная женщина. А спокойствие это залог не только Успеха, но и Здоровья. Где-то в 53 года у нее произошла духовная трансформация. Вот кстати, если бы она стала Предсказательницей, то была бы одной из Сильнейших. Добрая ведьмочка. Сейчас у нее впереди 7 лет отличного подъема. Но я не рекомендовала бы ей увлекаться пластическими операциями. Есть риск инсульта. Особенно стоит ей беречь здоровье в 2019-2020 годах", – заключила она.
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