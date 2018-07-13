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Этуш попал в больницу

Владимир Этуш. Фото: GLOBAL LOOK press
Артисту нездоровилось еще в Италии, где он отдыхал с супругой

Елена Горбунова, жена актера, настояла на возвращении с отдыха раньше срока, передает Telegram-канал "112". Вернувшись в Россию, Владимир Этуш решил пройти обследование.

Сейчас актер театра и кино находится под наблюдением медиков. Они-то и не отпустили его домой в том состоянии, в котором он поступил в больницу. 

На данный момент народный артист СССР чувствует себя значительно лучше, сообщил Кирилл Крок, директор театра имени Вахтангова, где служит Этуш. "Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей", – цитирует Крока Telegram-канал "360". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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