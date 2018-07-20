Умерла жена Высоцкого

Первая супруга известного артиста скончалась в 81 год

Народная артистка РФ Иза Высоцкая ушла из жизни сегодня утром в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила директор местного драматического театра Ольга Анисимова, где играла бывшая жена Владимира Семеновича.

"Иза Константиновна скончалась... в 05:30 [03:30 мск]", – уточнила она. И добавила, что прощание с актрисой пройдет в воскресенье, 22 июля, в Нижнем Тагиле.

А на официальной странице Нижнетагильского драматического театра сказано: "Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!"



Изольда Мешкова (Высоцкая) родилась 22 января 1937 г. в Горьком (теперь это Нижний Новгород). В 1958 г. она окончила Школу-студию МХАТ.

С 1958-го по 1960 г. была актрисой в киевском театре имени Леси Украинки. В 1961 – 1962 гг служила в Ростовском театре имени Ленинского комсомола. Позже работала в Перми, во Владимире, в Театре Балтийского флота в Лиепае.

С 1970-го по 2018 г. актриса играла на сцене Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка.

В 2002 – 2012 гг. – преподавала сценическую речь на актерском отделении Нижнетагильского колледжа искусств. Написала книгу "Короткое счастье на всю жизнь", которая вышла в свет в 2006 году.

Она была первой женой Владимира Высоцкого. Они прожили в браке с 25 апреля 1960-го по май 1965 года.