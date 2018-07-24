Алферова сильно пострадала в Италии

С известной актрисой произошел несчастный случай

Ее укусила пчела. О своих страданиях Ксения сообщила в соцсети, сделав "фильм" об этом.

"Гуляла я, гуляла по саду Гаспере, угощаясь урожаем, и вдруг....... ааааааа!.. случайно потревожила пчелу и получила жало в ногу!" – рассказала Алферова. Она долго думала, стоит ли публиковать фото того момента ("дочка со страху случайно сделала!") , но решилась.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 23 Июл 2018 в 10:23 PDT

Поклонники посочувствовали актрисе, вспомнили похожие случаи из своей жизни и дали несколько советов. А кое-кто даже пошутил: "Обязательно надо в актерское портфолио добавить этот образ – "укушенная пчелой".

Только все это Ксении вряд ли понадобится. Муж не только отнес ее на руках в безопасное место, но и назвал "отличный рецепт, как сделать так, чтобы после укуса нога не сильно раздулась и главное, чтобы боль прошла".

И последовало продолжение сериала "Укус пчелы". Актриса страдает, "но это не важно".

В заключительном эпизоде актриса раскрыла секрет прелести укуса пчелы. Он "в том, что все вокруг тебя носятся, охают, ахают, цветы дарят, на руках носят, кормят, поят, слова ласковые говорят!"

Фанаты пожелали любимице: "Поправляйтесь!", "Выздоравливайте!", "Спокойной ночи и волшебных снов".

Ксения Алферова отдыхает с семьей в Италии на острове Сицилия, отмечает EG.RU.