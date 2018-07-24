Алферова сильно пострадала в Италии

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Ее укусила пчела. О своих страданиях Ксения сообщила в соцсети, сделав "фильм" об этом.
"Гуляла я, гуляла по саду Гаспере, угощаясь урожаем, и вдруг....... ааааааа!.. случайно потревожила пчелу и получила жало в ногу!" – рассказала Алферова. Она долго думала, стоит ли публиковать фото того момента ("дочка со страху случайно сделала!") , но решилась.
Поклонники посочувствовали актрисе, вспомнили похожие случаи из своей жизни и дали несколько советов. А кое-кто даже пошутил: "Обязательно надо в актерское портфолио добавить этот образ – "укушенная пчелой".
Только все это Ксении вряд ли понадобится. Муж не только отнес ее на руках в безопасное место, но и назвал "отличный рецепт, как сделать так, чтобы после укуса нога не сильно раздулась и главное, чтобы боль прошла".
И последовало продолжение сериала "Укус пчелы". Актриса страдает, "но это не важно".
Продолжение сериал «Укус пчёлы»!))) серия Главная с рецептом!!!! Сижу страдаю, но это не важно. Важно, что мой муж знает отличный рецепт как сделать так, чтобы после укуса нога не сильно раздулась и главное, чтобы боль прошла! Делюсь! Все просто: берёте сахар, мочите его водой и прикладываете к месту укуса! Сидите как можно дольше и, о чудо, боль проходит!!!!! Вот, какой у меня муж волшебник!!!!! Обнимаю вас! Ваша укушенная Ксюша!!!! #ловимгновение #люблюжизнь #укуспчелы #сицилия
В заключительном эпизоде актриса раскрыла секрет прелести укуса пчелы. Он "в том, что все вокруг тебя носятся, охают, ахают, цветы дарят, на руках носят, кормят, поят, слова ласковые говорят!"
Фанаты пожелали любимице: "Поправляйтесь!", "Выздоравливайте!", "Спокойной ночи и волшебных снов".
Ксения Алферова отдыхает с семьей в Италии на острове Сицилия, отмечает EG.RU.
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